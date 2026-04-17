CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Kadınlar EuroLeague'de son finalist Galatasaray!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Zaragoza’yı 63-56 mağlup ederek finale çıktı. Sarı-kırmızılılar, 19 Nisan’da Fenerbahçe Opet ile EuroLeague şampiyonluğu için karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 01:27
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Kadınlar yarı finalinde Casademont Zaragoza'yı deplasmanda 63-56 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle üstünlüğü erken ele aldı ve periyodu 24-4 gibi farklı bir skorla kapattı. İkinci çeyrekte de kontrolü bırakmayan Galatasaray, soyunma odasına 37-20 önde girdi.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkı eritmeye çalışsa da sarı-kırmızılılar oyun disiplinini koruyarak son çeyreğe 49-34 üstünlükle girdi. Büyük çekişmeye sahne olan final periyodunda hata yapmayan Galatasaray, parkeden 63-56 galip ayrılarak finale yükseldi.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, 19 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE KADINLAR'DA TÜRK FİNALİ

EuroLeague Kadınlar'da finalin adı Türk derbisi oldu. Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona'yı 76-59 mağlup ederek 7. kez finale yükseldi.

Galatasaray daha önce yalnızca bir kez final oynadığı organizasyonda, 2013-2014 sezonunda yine Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupaya uzanmış ve EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk takımı unvanını elde etmişti.

Finalde kupayı kazanan taraf, Türkiye'ye Avrupa arenasındaki 10. şampiyonluğunu getirecek.

Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi!
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
DİĞER
Avrupa’da bu sezon en çok gol katkısı yapan 20 futbolcu! Türkiye’den 1 isim yer aldı
Başkan Erdoğan'dan Antalya'dan dünyaya mesaj: İnsanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri!
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 00:52
Talisca'dan endişelendiren görüntü! Talisca'dan endişelendiren görüntü! 00:47
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 00:14
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! 00:03
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! 23:49
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! 23:40
Daha Eski
Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! 22:48
F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! 22:33
Kadıköy’de Samet Akaydin'a tepki! Kadıköy’de Samet Akaydin'a tepki! 22:25
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 21:50
Kadıköy'de kırmızı kart kararı! Kadıköy'de kırmızı kart kararı! 21:41
Como'da kötü gidişat sürüyor! Como'da kötü gidişat sürüyor! 21:25