Kadıköy’de Samet Akaydin'a tepki!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçın ikinci yarısında tansiyon bir hayli yükseldi. Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin, 72. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten futbolcuya Kadıköy'de oyundan çıkarken sarı-lacivertli tribünlerden büyük bir tepki geldi.