Kerem Aktürkoğlu'ndan Çaykur Rizespor maçı sonrası itiraf!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a son dakikada yediği golle takıldı ve 1 puana razı oldu.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız" dedi.

"SKANDAL BİR KARAR"

Golden önceki faul kararına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar" şeklinde konuştu.