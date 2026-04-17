Como'da kötü gidişat sürüyor!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Sassuolo, sahasında Como'yu ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi Cristian Volpato ve Mbala N'Zola'nın golleri ile 2-1 kazandı. Como'nun tek golü ise Nicolas Paz'den geldi. İlk 4 iddiası olan konuk ekip, böylelikle arka arkaya 3. puan kaybını yaşadı ve 58 puan ile 5. sırada kaldı. Sassuolo ise 45 puan ile 9. sıraya yükseldi.
