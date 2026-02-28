CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Bosna Hersekli basketbolseverlerden Filistin'e destek! İşte o anlar

Bosna Hersekli basketbolseverlerden Filistin'e destek! İşte o anlar

Bosna Hersek ve İsviçre, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadelede Bosna Hersekli taraftarlar, Filistin bayrağı açtı ve Filistin'e destek tezahüratıları yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:24
Bosna Hersekli basketbolseverlerden Filistin'e destek! İşte o anlar

2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında milli takımımız ile aynı grupta bulunan Bosna Hersek ve İsviçre karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 84-60 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Bosna Hersekli taraftarların tribünde Filistin bayrağı açması ve Filistin'e destek tezahüratları yapması oldu.

İŞTE O ANLAR

