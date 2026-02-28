Bosna Hersekli basketbolseverlerden Filistin'e destek! İşte o anlar

2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında milli takımımız ile aynı grupta bulunan Bosna Hersek ve İsviçre karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 84-60 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Bosna Hersekli taraftarların tribünde Filistin bayrağı açması ve Filistin'e destek tezahüratları yapması oldu.

