Bosna Hersekli basketbolseverlerden Filistin'e destek! İşte o anlar

2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında milli takımımız ile aynı grupta bulunan Bosna Hersek ve İsviçre karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 84-60 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Bosna Hersekli taraftarların tribünde Filistin bayrağı açması ve Filistin'e destek tezahüratları yapması oldu.
İŞTE O ANLAR
🗣️ Bosna Hersekli taraftarlar, 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi ağırladıkları maçta 🇵🇸 Filistin'e destek tezahüratları yaptı. pic.twitter.com/seHa47WeKM— AA SPOR (@aa_spor) February 27, 2026