Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Mallorca-Real Sociedad maçı saati, kanalı ve ilk 11'ler

CANLI İZLE | Mallorca-Real Sociedad maçı saati, kanalı ve ilk 11'ler

La Liga’da 26. hafta, cumartesi gecesi çok kritik bir randevuya ev sahipliği yapıyor. 24 puanla 18. sırada yer alan ve lige tutunma mücadelesinde kritik bir eşikte olan Mallorca, sahasında 32 puanla 10. sırada bulunan Real Sociedad’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ateş hattından kurtulmak adına taraftarı önünde mutlak 3 puan hedeflerken; sezon boyu istikrar arayan Bask temsilcisi Real Sociedad, bu deplasmandan zaferle dönerek üst sıralardaki Avrupa yarışına yeniden dahil olmak niyetinde. Mallorca’nın ada savunması mı, yoksa Sociedad’ın teknik kapasitesi mi ağır basacak? Peki Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:40
CANLI İZLE | Mallorca-Real Sociedad maçı saati, kanalı ve ilk 11'ler

Mallorca-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadi de Son Moix'da nefesler tutuldu. Ev sahibi Mallorca, son haftalarda savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışsa da hücumdaki üretkenlik sorunu can sıkıyor. Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyen ev sahibi ekipte, Vedat Muriqi'nin hava toplarındaki etkinliği yine en büyük koz olacak. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise sakatlıkları bulunan önemli isimlerin yokluğu teknik heyeti rotasyona zorluyor. Ancak Mikel Oyarzabal gibi yaratıcı oyuncuların formda oluşu, Sociedad'ın deplasmandaki en büyük güven kaynağı. İşte İspanya'daki bu önemli geceye dair tüm detaylar...

Mallorca-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Mallorca-Real Sociedad karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

Mallorca-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Real Sociedad maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mallorca-Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Morlanes; Luvumbo, Darder, Virgili; Muriqi

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Herrera; Guedes, Soler, Oyarzabal; Oskarsson

