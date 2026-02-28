CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci'den flaş penaltı yorumu!

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci'den flaş penaltı yorumu!

Kocaelispor sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu ise gündem oldu. Konuyla ilgili olarak ev sahibi takımın file bekçisi Gökhan Değirmenci flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:44
Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci'den flaş penaltı yorumu!

Kocaelispor sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Pozisyon için VAR kontrolü sonrası devam kararı verildi. Kocaelispor file bekçisi Gökhan Değirmenci'den bu pozisyonla ilgili flaş yorum geldi.

İŞTE GÖKHAN DEĞİRMENCİ'NİN SÖZLERİ:

Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz.

Son Dakika
Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! Kaytaz'dan maç sonu Orkun açıklaması! 18:35
Cerny: Önemli olan kazanmaktı! Cerny: Önemli olan kazanmaktı! 18:26
Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama... 18:22
"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!" 18:18
F.Bahçe Opet evinde kazandı! F.Bahçe Opet evinde kazandı! 18:11
PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! PANA'dan Ömer Faruk için flaş karar! 18:05
Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi son notlar 18:00
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı canlı anlatım 17:50
Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım 17:15
CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 16:49
Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et 16:36
Göztepe'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması! Göztepe'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması! 13:47