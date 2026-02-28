Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci'den flaş penaltı yorumu!

Kocaelispor sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Pozisyon için VAR kontrolü sonrası devam kararı verildi. Kocaelispor file bekçisi Gökhan Değirmenci'den bu pozisyonla ilgili flaş yorum geldi.

İŞTE GÖKHAN DEĞİRMENCİ'NİN SÖZLERİ:

Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz.