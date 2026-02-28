Kocaelispor'da Selçuk İnan: Bu şekilde kaybetmek üzücü!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar rakibine 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:

Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum, bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştim. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu... Duran toplara çok mesai harcıyorum, hem defansif, hem de ofansif... Bireysel özellikler etkili oluyor. Beşiktaş'ın güçlü oyuncuları var. Savunmaya çalıştık. Bu şekilde gol yemek ve kaybetmek çok üzücü. Beşiktaş'ı tebrik ederim.