Göztepe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Göztepe sahasında İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Göztepe ile İkas Eyüpspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:02
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 24. haftasında Göztepe sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Göztepe ile İkas Eyüpspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-İkas Eyüpspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Miroshi, Krastev, Antunes, Juan, Janderson

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Mateusz, Baran Ali, Lenny, Angel, Umut Bozok

