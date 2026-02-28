Victor Osimhen: Kimseyle bir problemim yok!

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta kendisinin ve Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gollere sevinmemesi gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Nijeryalı yıldız, Corendon Alanyaspor maçının ardından hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

İŞTE OSIMHEN'IN SÖZLERİ:

"KİMSEYLE PROBLEMİM YOK"

"Kimseyle problemim yok. Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum."

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK"

"Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var."

"İLKAY GÜNDOĞAN'A ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

"İlkay Gündoğan çok saygı duyduğum biri. Hem sakindir, hem de motivedir ve çok vizyonerdir. Kaptanlık pazubandını bana vermesi garip geldi, bize liderlik etmesi için ona iade ettim."