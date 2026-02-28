CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wilfried Singo'dan Liverpool maçı için dikkat çeken sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo değerlendirmelerde bulundu. Futbolcunun özellikle Liverpool maçları ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 22:52
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo Liverpool eşleşmesini değerlendirdi.

İŞTE SINGO'NUN SÖZLERİ:

Galibiyetten dolayı mutluyuz. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda bunları düzelttik. İyi bir oyun oynayıp güzel bir galibiyet elde ettik.

Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız.

Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız.

