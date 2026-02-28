Wilfried Singo'dan Liverpool maçı için dikkat çeken sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo Liverpool eşleşmesini değerlendirdi.

İŞTE SINGO'NUN SÖZLERİ:

Galibiyetten dolayı mutluyuz. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda bunları düzelttik. İyi bir oyun oynayıp güzel bir galibiyet elde ettik.

Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız.

Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız.