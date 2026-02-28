CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Beşiktaş ve Liverpool sözleri!

Okan Buruk'tan flaş Beşiktaş ve Liverpool sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadele hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia'yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang'ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı.

Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3'lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık.

Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor.

Şampiyonlar Ligi, lig, kupa... Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik.

Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik.

Her maçın atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, her zaman oynamıyorsunuz, değişik bir psikoloji oluyor. 11'e 10'dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakip de bizden daha iştahlıydı.

Birinci golden sonra onların oyuna sarılmaları, istemeleri, bizim cevap veremememiz... Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık.

İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı.

Liverpool'la oynadık, çok oyuncu değişikliği olmadı. Bizim tanıdığımız bir rakip. Beşiktaş maçı cumartesi salı. Belki 4'üncü gün olsaydı daha iyi olabilirdi. Sonra Başakşehir, ardından Liverpool.

Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı..."

