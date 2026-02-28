CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Der Klassiker'de kazanan Bayern Münih!

Bundesliga'nın 24. haftasındaki dev maçta Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 22:37
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığın dev maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla Bavyera ekibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 54 ve 70. (p) dakikalarda Harry Kane, ve 87. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Borussia Dortmund'un 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Borussia Dortmund ise 52 puanda kaldı.

