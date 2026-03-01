Spor yazarları Galatasaray- Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Alanyaspor dün de Galatasaray karşısında aynı futbolu oynamaya çalıştı. Galatasaray baskısı karşısında üçlü savunma hattı hemen beşliye döndü. İlk yarıda aslında çok da iyi direndiler. Ama ilk yarının uzatma anlarında Boey, cetvelvari bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Asist Torreira'dan geldi. Boey'in ilk 45'te bir golü de ofsaytta takıldı. Maçta ön plana çıkan oyunculardan biri de Sane idi. Derinlemesine çok güzel paslar attı, etkili bindirmeler yaptı Sane! İlk yarıda Alanyaspor'un sol kanadı, Galatasaray'ın da sağ kanadı çok iyi işledi.
İlk yarıda akıllarda kalan bir pozisyon vardı ki... Galatasaray taraftarının yürekleri ağzına geldi. Uğurcan Çakır'ın ileride olduğunu gören Hwang, orta sahadan aşırma bir vuruş yaptı. Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla dokundu, top üst direğe çarptı. Top ağlara gitse, sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday bir vuruştu. Uğurcan'ın önde yakalanması hataydı ama kurtarışı gerçekten muazzamdı. İkinci yarının başında Alanyaspor hızlı bir hücumla skoru eşitledi. Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselip çok iyi bir kafa vuruşu yapan Mounie fileleri havalandırdı.