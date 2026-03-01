Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk yarıda iki takım da isabetli şut atamadı. Birbirine çok fazla üstünlük kuramayan, temkinli oynayan iki takım izledik. Orkun olmayınca merkezden çıkmak epey zorlaşıyor.
Kocaelispor, Beşiktaş'ı merkeze doğru itti. İlk yarıda Beşiktaş, topu kanatlara değil de merkezden oynamakta ısrar edince zorlandı.
Bu tip maçlarda duran topların önemi çok fazla artıyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Agbadou'nun harika yükselişiyle skor 1-0 oldu. Dakikalar ilerlemeden gelen gol Beşiktaş için avantaj oldu. Golden sonra Beşiktaş topa sahip olarak oynamaya başladı.
Dakika 72'de Cerny ile Beşiktaş önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu golü atabilsek maç kopacak, stressiz dakikalar geçecekti ama Beşiktaş faydalanamadı. Golden sonra Beşiktaş'ın geri çekilmemesi çok hoşuma gitti. Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Agbadou hem savunmayı toparladı, harika bir maç çıkardı hem de golü atarak takımına üç puanı kazandırdı.