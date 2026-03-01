CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Spor yazarları, Kocaelispor-Beşiktaş maçını yorumladı. İşte o yazılar...

01 Mart 2026 Pazar 08:57
Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - SERİYE DEVAM

Haftalardır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına çıktı. Haftalardır iyi giden bir ivme yakalandı, Avrupa potasına girdi Beşiktaş. Bu seriyi devam ettirerek siyah-beyazlıların yükselişini sürdürmesi gerekiyor. Orkun Kökçü'nün bu maçta olmaması önemli bir eksikti ama Beşiktaş haftalardır bu seriyi iyi bir takım oyunu ortaya koyarak kazandı.

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk yarıda iki takım da isabetli şut atamadı. Birbirine çok fazla üstünlük kuramayan, temkinli oynayan iki takım izledik. Orkun olmayınca merkezden çıkmak epey zorlaşıyor.

Kocaelispor, Beşiktaş'ı merkeze doğru itti. İlk yarıda Beşiktaş, topu kanatlara değil de merkezden oynamakta ısrar edince zorlandı.

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu tip maçlarda duran topların önemi çok fazla artıyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Agbadou'nun harika yükselişiyle skor 1-0 oldu. Dakikalar ilerlemeden gelen gol Beşiktaş için avantaj oldu. Golden sonra Beşiktaş topa sahip olarak oynamaya başladı.
Dakika 72'de Cerny ile Beşiktaş önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu golü atabilsek maç kopacak, stressiz dakikalar geçecekti ama Beşiktaş faydalanamadı. Golden sonra Beşiktaş'ın geri çekilmemesi çok hoşuma gitti. Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Agbadou hem savunmayı toparladı, harika bir maç çıkardı hem de golü atarak takımına üç puanı kazandırdı.

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hakemlerin son haftalarda yükselen bir performansı var. İyi maçlar yönetiyorlar. Bu maçta da hakemi beğendim; karşılaşmayı sıfıra yakın hatayla yönetti. Maçın son atağında VAR'la birlikte doğru karar verildi ve maç da Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray maçı öncesi Kocaeli deplasmanında alınan bu galibiyet Beşiktaş için çok değerli oldu. Şimdi Türkiye Kupası'nda Rizespor maçını kazanıp derbiye odaklanma zamanı.

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - MÜCEVHER!

Açıkçası çok daha sağlam bir mücadele ve daha çok pozisyon beklediğim bir maçtı. Öyle olmadı… Misal koca 45 dakikada takımların, "top çalma, çalar çalmaz topu kaybetme" ya da "rakip ceza sahasına girme ve orada hiç oyalanmadan çıkma" gibi garip istatistiklerini tutmuş olsak muhtemelen at başı olurlardı...

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir de hakem her "faulümsüye" faul düdüğü çalınca çekilmez oldu vesselam. Her şeye rağmen Beşiktaş daha hırslıydı o kesin...
Kocaelispor sanki bir puan versen maçı oynamamaya razı gibiydi.
Selçuk hoca bekleyerek oynuyordu sözüm ona, yani kontrataklara bel bağlamıştı ama önde bir tek hızlı oyuncusu yoktu… Misal, Serdar Dursun'la kontratak oynanır mı!? Oynanmaz elbet!..
İkinci yarıda Beşiktaş nispeten daha derli toplu göründü. Asllani ve Ndidi ortayı kapattılar, Cerny ve Olaitan iyi top kullandılar v.b. Yine de organize atak sayısı çok azdı ve işin duran toplara kalacağı aşikardı.

Spor yazarları Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kartal'ın ara transferde bulduğu mücevher Agbadou (Stoperin bu kadar kalitelisi her takıma nasip olmaz), kornerden gelen topu köşeye bıraktı ve fişi çekti. Bu maça kadar, kornerden en çok gol atan Beşiktaş, en çok gol yiyen de Kocaelispor'du!.. İstatistik ilk defa tam olarak doğruyu söyledi galiba!..
Sonrasında Körfez ekibi kontrolsüzce saldırırken en net pozisyonu yine Beşiktaş buldu Olaitan karşı karşıya kaldığında golü atsa son dakikalar lay lay lom geçerdi. Beninli oyuncu kaçırınca ev sahibi umudunu son ana kadar korudu doğal olarak..
Penaltı tartışmaları oldu, hakem Cihan Aydın ve VAR ekibi doğru kararlar verdi. Son dakikadaki tartışmada hakem bekleme süresini oyuna eklemiş olsa daha adil olurdu.

