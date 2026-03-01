Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 1 Mart 2026 Pazar günü (bugün) deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, zorlu Antalya deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, ligde zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek adına bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Antalyaspor ise sahasında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak puan ya da puanlar hedefliyor. İki takım arasındaki rekabet geçmişi Fenerbahçe lehine olsa da Antalya deplasmanı her zaman zorlu geçiyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele saat 20.00'de başlayacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin büyük ölçüde dolması öngörülüyor.

HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen yardımcı hakemler yapacak. Mücadelede VAR hakemi de görev alacak ve kritik pozisyonlarda devreye girecek.

FENERBAHÇE- HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca beIN Connect ve dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek.

İŞTE HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Ceesay, Giannetti, Veysel, Paal, Soner, Van De Streek, Doğukan, Safuri, Ballet

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

FENERBAHÇE İLE ANTALYASPOR 60. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında yıllardır süren rekabette sarı-lacivertliler belirgin bir üstünlük kurmuş durumda.

Bugüne kadar oynanan 59 lig maçında Fenerbahçe 40 galibiyet elde ederken, 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise rakibini 8 kez mağlup etmeyi başardı. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin rekabetteki genel üstünlüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

GOL İSTATİSTİKLERİNDE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında oynanan maçlarda gol yollarında da Fenerbahçe'nin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 59 maçta toplam 109 gol kaydetti. Antalyaspor ise bu maçlarda 47 golle karşılık verdi. Maç başına gol ortalamalarına bakıldığında Fenerbahçe'nin hücum etkinliği dikkat çekerken, savunma performansı da istatistiklere olumlu yansımış durumda.

ANTALYA'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile lig tarihinde 29 kez deplasmanda karşılaştı. Antalya'da oynanan bu maçlarda da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor. Bu 29 karşılaşmanın 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmandaki gol istatistiklerinde ise Fenerbahçe 40 gole ulaşırken, Antalyaspor 25 gol kaydetti.

Akdeniz temsilcisi zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atsa da genel tablo sarı-lacivertli ekibin lehine şekillenmiş durumda.

REKABETTEKİ EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyet Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunda sahasında oynadığı maçta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetleri ise 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda aldığı 3-1'lik sonuçlar oldu. Rekabetteki en gollü maç ise 30 Aralık 1984'te Antalya'da oynandı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DEN 12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 9 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Bu 12 maçlık periyotta Fenerbahçe 24 gol atarken, kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Bu istatistikler, hem hücum hem de savunma anlamında istikrarlı bir performansa işaret ediyor. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 4 Ekim 2019 tarihinde geldi. Akdeniz ekibi, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmayı başarmıştı.

SON 7 MAÇTA TAM ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 7 lig maçını da kazanarak önemli bir seri yakaladı. Bu süreçte 16 gol atan Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Özellikle son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan sarı-lacivertli ekip, savunma direnciyle dikkat çekiyor. Bu seri, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında psikolojik üstünlüğü de elinde bulundurduğunu gösteriyor.

Hesap.com Antalyaspor maç günü paylaşımı

🎯 https://t.co/2Gkf7JxoMo Antalyasporumuz, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 🗓 1 Mart 2026, Pazar ⏱️ 20.00 🏟 Corendon Airlines Park 👤 Alper Akarsu 📺 beIN Sports 1#BuŞehirSeninleAyağaKalkacak pic.twitter.com/d0vXaqusor — Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) February 28, 2026

Fenerbahçe maç günü paylaşımı