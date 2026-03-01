CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda Miami Heat'e mağlup oldu!

Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda Miami Heat'e mağlup oldu!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 115-105 mağlup oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 10:09
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda Miami Heat'e mağlup oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Miami Heat'e 115-105 kaybetti.

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada, sezonun 22. mağlubiyetini yaşayan Rockets'da Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant, 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Rockets'da, Jabari Smith sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Heat'de, Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaunt ve Kel'el Ware 13 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparken Pelle Larsson 20 sayı kaydetti.

LAKERS, DEPLASMANDA WARRİORS'I MAĞLUP ETTİ

Chase Center'da oynanan mücadelede Los Angeles, deplasmanda Golden State Warriors'ı 129-101 mağlup etti.

Lakers'da Luka Doncic, 26 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olurken LeBron James 22 ve Austin Reaves ise 18 sayı kaydetti.

Warriors'da Gui Santos 14 sayı, Moses Moody ve Gary Payton 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi!
Salah için flaş ayrılık iddiası!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hamaney'in ölümü sonra İran meydanlara döküldü! Siyah bayrak göndere çekildi | Irak ve Pakistan da karıştı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi
"Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri 10:12
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda mağlup! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda mağlup! 10:08
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 09:52
Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi! Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi! 09:49
Samsunspor-Gaziantep FK maçı öncesi son notlar Samsunspor-Gaziantep FK maçı öncesi son notlar 09:48
Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bilgileri Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bilgileri 09:29
Daha Eski
Milliler Sırbistan'ı ağırlayacak! Milliler Sırbistan'ı ağırlayacak! 09:20
"Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor" "Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor" 09:18
Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi 09:06
Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi! Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi! 08:57
Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları 08:49
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" "Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" 08:45