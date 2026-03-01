Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

"Kocaeli'de oyun olarak 52. dakikaya kadar tam bir kısır döngü izledik. İki takım da öncelikle birbirlerini oynatmama stratejisini uyguluyorlardı. Bu tarz anlayıştan dolayı hazırlanmış tek pozisyon dahi görmüyorduk. Biraz daha Beşiktaş oyuna hükmediyor, Kocaelispor ise sadece savunuyordu.

Böyle bir tabloda duran toplar, gol için önemliydi. Ama karşılıklı etkili ataklar olmadığından kornerler de gündeme az geliyordu. Ancak Beşiktaş kornerden skor avantajını yakaladı. Sonra doğal olarak oyun biraz hareketlendi. Kocaelispor risk almaya başladı.