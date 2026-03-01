CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle kalemine aldı. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:18
Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

"Kocaeli'de oyun olarak 52. dakikaya kadar tam bir kısır döngü izledik. İki takım da öncelikle birbirlerini oynatmama stratejisini uyguluyorlardı. Bu tarz anlayıştan dolayı hazırlanmış tek pozisyon dahi görmüyorduk. Biraz daha Beşiktaş oyuna hükmediyor, Kocaelispor ise sadece savunuyordu.

Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

Böyle bir tabloda duran toplar, gol için önemliydi. Ama karşılıklı etkili ataklar olmadığından kornerler de gündeme az geliyordu. Ancak Beşiktaş kornerden skor avantajını yakaladı. Sonra doğal olarak oyun biraz hareketlendi. Kocaelispor risk almaya başladı.

Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

Beşiktaş'a daha geniş alanlar ortaya çıktı. Cerny ve Olaitan iki gol kaçırdılar. Ama Kocaeli'nin atakları karşısında pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirdiler. Dün yine Beşiktaş'ın en büyük artısı takım halinde mücadeleydi. Belki hücumda kısır kaldılar ama rakibe hiç pozisyon vermediler.

Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

Sonuçta yeni transferlerin zamana ihtiyacı varken 2 haftada, 2 dişli rakip karşısında 6 puan almak başarıdır. Ndidi ve Asllani çok iyi oynadılar. 4'lü defans kusursuzdu. Bütün hırsına rağmen Oh, hiç etkili olamadı.


Ömer Üründül'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Takıntısından vazgeçmiyor

İki önemli eleştirim var. Cerny kesinlikle orta saha oyuncusu değil. En ideal yeri sağ ön. Nedense Sergen Yalçın onu orta sahada oynatma takıntısından vazgeçemiyor. Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor. Takımı galip durumdayken rakip tribünle çatışmaya girmenin ne anlamı var!"

Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi!
Saran'dan dev golcü hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları 08:49
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" "Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" 08:45
Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı 08:36
Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 08:19
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23