Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Alanyaspor yorumu! "Ali Şansalan kırmızıyı veremedi"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi sarı kırmızılılar 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirirken hakem Ali Şansalan'ı o kararından ötürü eleştirdi. İşte Çakar'ın yazısı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:06
Bu arada ilk yarıda belki de yılın golü olacak bir pozisyon, direğe takıldı. 50 metreden vurulan şutta kaleci Uğurcan öndeydi, son anda parmak ucuyla ve direğin yardımıyla golü engelledi.
Devre berabere bitecek diye düşündük ama uzatmalarda Sacha Boey'in golü geldi. İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, göstere göstere bir gol atıp beraberliği yakaladı.
Singo'nun yerleşim hatası ve bomboş kafayı vuran bir Alanyasporlu... Bu golden sonra yorgunluk emareleri olur mu diye düşündük ama sahneye art arda Osimhen çıktı.
Kısmi başarısız röveşatasını fırsat bilen Torreira, bir fare gibi girip galibiyet golünü attı ve maçın sonlarına doğru da Alanyaspor kalecisinin Osimhen'e ikramını pek tabii ki Osimhen geri çevirmedi ve işi bitirdi.
Dün maça bakıyoruz, Osimhen hem teknik hem de manevi anlamda takıma inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Sözüm ona yabancı ama doğuştan G.Saraylı gibi mücadele ediyor.
Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi... Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı , bazı avantajları kesti.
Ama en önemli hatası, Singo'nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.