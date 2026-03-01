Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Alanyaspor yorumu! "Ali Şansalan kırmızıyı veremedi"

Kısmi başarısız röveşatasını fırsat bilen Torreira, bir fare gibi girip galibiyet golünü attı ve maçın sonlarına doğru da Alanyaspor kalecisinin Osimhen'e ikramını pek tabii ki Osimhen geri çevirmedi ve işi bitirdi.

Dün maça bakıyoruz, Osimhen hem teknik hem de manevi anlamda takıma inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Sözüm ona yabancı ama doğuştan G.Saraylı gibi mücadele ediyor.