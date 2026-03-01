CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig’in heyecan dolu maçlarından biri Samsunspor Gaziantep FK karşılaşması. Taraftarlar “Samsunspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:48
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Samsunspor - Gaziantep FK maçı, ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen her iki ekip için kritik bir sınav niteliğinde. Taraftarlar, hem tribünlerde hem de ekran başında bu mücadeleyi merakla takip edecek. Peki, karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak ve futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.

SAMSUNSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı deneyimli hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Mücahit Çelebi üstlenecek. Bu kritik karşılaşmada hakem kadrosunun deneyimi ve kararları, maçın seyrini yakından etkileyecek.

TAKIMLARIN DURUMU

Samsunspor, ligde şu ana kadar 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 31 puan topladı ve orta sıralarda kendine yer buldu. Öte yandan Gaziantep FK, 28 puanla Samsunspor'un hemen gerisinde bulunuyor. Bu durumda her iki takım için de maç büyük önem taşıyor; özellikle üç puan kazanacak ekip, üst sıralara yaklaşma şansı yakalayacak.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR

Kırmızı-beyazlı takımda bazı futbolcular yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik ekip, bu eksiklikleri telafi etmek için alternatif planlarını devreye sokacak.

SEZONUN İLK YARI MAÇI

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. Bu skor, yarınki mücadele öncesi her iki takımın da birbirine karşı dengeli bir performans sergilediğini gösteriyor. Taraftarlar, maçta gol ve mücadele açısından heyecan dolu anlar bekliyor.

