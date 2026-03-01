CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig’in 2025‑26 sezonunun 28. haftasında Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor’u ağırlıyor. Maçın başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Taraftarlar, “Ümraniyespor Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunu araştırıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 10:12
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı canlı anlatım...

Süper Lig alt yapısındaki heyecan TFF 1. Lig'de sürüyor. TFF 1. Lig'de 282inci hafta maçları devam ediyor. Eminevim Ümraniyespor ve Bandırmaspor arasındaki mücadele, ligde puan tablosunu etkileyebilecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte cevabı...

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor mücadelesi bugün saat 16:00'da başlayacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Ümraniyespor-Bandırmaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET!

Eminevim Ümraniyespor maç günü paylaşımı

