Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gençlerbirliği, bugün Zecorner Kayserispor’u sahasında ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. Peki, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 09:33
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Bu maç, Gençlerbirliği'nin ligde üst sıralara yaklaşması ve Kayserispor'un puanını artırması açısından büyük önem taşıyor. Seyirciler ayrıca takım kadrosunu, olası 11'leri ve maçın canlı skor gelişmelerini de yakından takip etmek isteyecek. Eryaman'daki bu kritik karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından sezonun dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak ve deneyimli hakem Ümit Öztürk tarafından yönetilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor karşılaşması beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Başkent ekibi, ligde 23 puanla 12. sırada yer alırken, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde geçen hafta Eyüpspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanmıştı. Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Koita, Onyekuru ve Goutas takımla çalışmalara başladı ve bu kritik mücadelede sahada olabilecekleri bildirildi.

