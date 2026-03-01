CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Bu sezon ara transfer dönemi öncesinde ismi Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan o habere göre, Mısırlı yıldız yaz transfer döneminde o 2 ülkeden birine transfer olabilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 11:05
Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Geçen sezon Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Salah, bu sezon ise takımının Leeds United ile oynadığı maçta yedek bırakılmasının ardından "Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." Demişti.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Salah, bu açıklamasının ardından Liverpool'un Inter ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Fakat Afrika Uluslar Kupası öncesinde takım ile arasındaki buzları eriten Salah, Afrika Uluslar Kupası sonrası ise Liverpool'un oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de başladı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Öte yandan Mısırlı yıldız Premier Lig'de çıktığı üst üste 10 maçta da gol atamayarak kariyerinin en uzun gol atamama serilerinden birini yaşıyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

BBC'nin haberine göre, Mohamed Salah için yaz transfer döneminde Liverpool'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Haberin devamında 33 yaşındaki yıldız ismin ayrılık ihtimalinin gerçek bir ilgiye ve maaş taleplerinin karşılanıp karşılanamayacağına bağlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Haberde son olarak Salah için Suudi Arabistan ve ABD'nin olası seçenekler arasında olduğu, Liverpool'un da Salah'ın takımdan bedava ayrılmasını istemediği vurgulandı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Bu sezon ara transfer dönemi öncesinde Mohamed Salah'ın ismi Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

İŞTE O HABER

Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi!
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Hamaney'in ölümü sonra İran meydanlara döküldü! Siyah bayrak göndere çekildi | Irak ve Pakistan da karıştı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor"
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri 10:12
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda mağlup! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda mağlup! 10:08
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 09:52
Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi! Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi! 09:49
Samsunspor-Gaziantep FK maçı öncesi son notlar Samsunspor-Gaziantep FK maçı öncesi son notlar 09:48
Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bilgileri Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bilgileri 09:29
Daha Eski
Milliler Sırbistan'ı ağırlayacak! Milliler Sırbistan'ı ağırlayacak! 09:20
"Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor" "Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor" 09:18
Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi 09:06
Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi! Usta yazardan maç sonu hakem eleştirisi! 08:57
Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları Adana Demirspor-Pendikspor maçı detayları 08:49
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" "Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur" 08:45