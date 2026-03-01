Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Geçen sezon Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Salah, bu sezon ise takımının Leeds United ile oynadığı maçta yedek bırakılmasının ardından "Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." Demişti.