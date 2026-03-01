Galatasaray'ın gündemindeydi! Mohamed Salah hakkında flaş ayrılık iddiası
Bu sezon ara transfer dönemi öncesinde ismi Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan o habere göre, Mısırlı yıldız yaz transfer döneminde o 2 ülkeden birine transfer olabilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 11:05
Fakat Afrika Uluslar Kupası öncesinde takım ile arasındaki buzları eriten Salah, Afrika Uluslar Kupası sonrası ise Liverpool'un oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de başladı.
Öte yandan Mısırlı yıldız Premier Lig'de çıktığı üst üste 10 maçta da gol atamayarak kariyerinin en uzun gol atamama serilerinden birini yaşıyor.
BBC'nin haberine göre, Mohamed Salah için yaz transfer döneminde Liverpool'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.
Haberin devamında 33 yaşındaki yıldız ismin ayrılık ihtimalinin gerçek bir ilgiye ve maaş taleplerinin karşılanıp karşılanamayacağına bağlı olduğu belirtildi.
Haberde son olarak Salah için Suudi Arabistan ve ABD'nin olası seçenekler arasında olduğu, Liverpool'un da Salah'ın takımdan bedava ayrılmasını istemediği vurgulandı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Bu sezon ara transfer dönemi öncesinde Mohamed Salah'ın ismi Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.