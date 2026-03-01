Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı canlı anlatım...

TFF 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması olacak. 24 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor için bu maç hayati önem taşırken, 34 puanlı Sarıyerspor da deplasmanda avantajını korumak istiyor. Peki, Sakaryaspor Sarıyerspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçının hakemi Fatih Tokail olacak.

Sakaryaspor maç günü paylaşımı

Bugün günlerden Sakaryaspor! ⚽️ Trendyol 1. Lig 28. Hafta 🆚 Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor 🕗 20.00 🏟️ Sakarya Atatürk Stadyumu 📺 beIN Sports Max 1 & TRT Spor#SAKvSAR pic.twitter.com/PLFP3U4r0x — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 28, 2026

Sarıyerspor maç günü paylaşımı

Maç Günü! ⚪🔵 🏆 Trendyol 1. Lig 🆚 Sakaryaspor 📍 Yeni Sakarya ATATÜRK Stadyumu ⏳ 20:00 📺 TRT Spor - BeIN Sport Max 1 - Tabii#SarıyerSK #MartıRuhu pic.twitter.com/Q4bbKUO1hq — SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) February 28, 2026