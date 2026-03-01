Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1. Lig’de heyecan sürüyor. Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sakaryaspor Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ligde 24 puanla 18. sırada yer alan Sakaryaspor, sahasında kritik bir maça çıkıyor. 34 puanla 15. sırada bulunan Sarıyerspor ise deplasmanda puan arayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 11:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 11:45
TFF 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması olacak. 24 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor için bu maç hayati önem taşırken, 34 puanlı Sarıyerspor da deplasmanda avantajını korumak istiyor. Peki, Sakaryaspor Sarıyerspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçının hakemi Fatih Tokail olacak.

SAKARYASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Sakaryaspor maç günü paylaşımı

Sarıyerspor maç günü paylaşımı

