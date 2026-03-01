Galatasaraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! Premier Lig yolcusu

Girona Sportif Direktörü Quique Carcel de kış transfer döneminin ardından yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun kendisini endişelendirdiğini dile getirmişti. Bu sürecin ardından Asprilla'nın sezonun geri kalanı için Galatasaray'a kiralanması, hem oyuncu hem de kulüp adına yeni bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 maçta görev alan Asprilla, toplam 630 dakikalık süreçte 176 dakika sahada kaldı ve yalnızca bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde son maçta yapılan altı değişikliğe rağmen süre alamaması ise dikkat çekti. Buna karşın Avrupa arenasındaki son 16 turu, genç oyuncu için önemli bir vitrin olarak görülüyor.