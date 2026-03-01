Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serik Belediyespor, 2025‑26 TFF 1. Lig’de Özbelsan Sivasspor’u sahasında ağırlıyor. Puan tablosunda alt sıralarda yer alan Serikspor için bu maç kritik bir öneme sahip. Maç ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 08:36 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 08:37
2025‑26 TFF 1. Lig'in 28. haftasında heyecan dorukta! Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Serik Belediyespor, Özbelsan Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda olacak? Serikspor'un ev sahibi avantajı, ligde kalma yarışındaki önemini artırıyor. Peki, Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SERİK BELEDİYESPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Serik Belediyespor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik alt sıralar mücadelesi, 1 Mart 2026 Pazar günü Antalya'daki İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati TSİ 13:30'da olarak açıklandı.

SERİK BELEDİYESPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranında canlı yayınlanacak.

Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı canlı takip et!

Sivasspor maç günü paylaşımı

"Sergen Yalçın, takıntısından vazgeçmiyor"
"Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur"
