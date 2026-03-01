Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!
Fenerbahçe'de şimdiden yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin merakla beklediği golcü transferi konusunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kolları sıvadı. Saran'ın iki dünya yıldızı golcüden birisinin İstanbul'a gelmesi için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı.
Atletico aralarında Osimhen'in de bulunduğu geniş listeden üst düzey bir golcü alabilirse Sörloth'un ayrılığına izin verecek.
Saran'ın en beğendiği isim olan Norveçli yıldız da bir sorun yaşanması halinde ise Al Hilal'de oynayan Darwin Nunez'e rota çevrilecek.
Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için temaslar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, golcü tercihinde fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor.
1.95 boyundaki Sörloth ve 1.87'lik Darwin Nunez temastan kaçınmayan uzun boylu ve güçlü futbolcular.
Yönetim hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da önemli katkı verebilecek oyuncular üzerinde duruyor.
