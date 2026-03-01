Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Ara transfer döneminde hücum gücüne yeteri kadar takviye yapmadığı için eleştirilen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir golcüyü sezon sonuna saklıyor.

En-Nesyri'den skor anlamında istediğini alsa da performans açısından yeterli bulmadığı için yollarını ayıran yönetim, taraftarlarını çok mutlu edecek iki hamle üzerinde çalışıyor.