Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Fenerbahçe'de şimdiden yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin merakla beklediği golcü transferi konusunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kolları sıvadı. Saran'ın iki dünya yıldızı golcüden birisinin İstanbul'a gelmesi için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Ara transfer döneminde hücum gücüne yeteri kadar takviye yapmadığı için eleştirilen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir golcüyü sezon sonuna saklıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

En-Nesyri'den skor anlamında istediğini alsa da performans açısından yeterli bulmadığı için yollarını ayıran yönetim, taraftarlarını çok mutlu edecek iki hamle üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Başkan Sadettin Saran, Atletico Madrid'in 30 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ve geçen sezon Liverpool'dan Al Hilal'in yolunu tutan Darwin Nunez isimleri üzerinde duruyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Atletico aralarında Osimhen'in de bulunduğu geniş listeden üst düzey bir golcü alabilirse Sörloth'un ayrılığına izin verecek.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Saran'ın en beğendiği isim olan Norveçli yıldız da bir sorun yaşanması halinde ise Al Hilal'de oynayan Darwin Nunez'e rota çevrilecek.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için temaslar sürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Sarı-lacivertliler, golcü tercihinde fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

1.95 boyundaki Sörloth ve 1.87'lik Darwin Nunez temastan kaçınmayan uzun boylu ve güçlü futbolcular.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dev golcü hamlesi!

Yönetim hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da önemli katkı verebilecek oyuncular üzerinde duruyor.

