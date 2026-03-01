Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de geçen hafta G.Saray'ın puan kaybını istediği gibi değerlendiremese de farkı indiren F.Bahçe, Avrupa'ya veda etti. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı harika bir oyun sonucunda 2-1 yenmesine karşın Avrupa Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler artık tamamen Süper Lig'e odaklanmış durumda.

Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Kanarya, İngiltere'den doğruca Antalya'ya hareket etmiş ve İstanbul'a uğramamıştı. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Tedesco'nun öğrencileri 3 puan istiyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta rakibini 2-0 yenene F.Bahçe, Kasımpaşa beraberliğini unutturmak istiyor.