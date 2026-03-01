CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibi Galatasaray ile ligde zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde tek hedef bu karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de geçen hafta G.Saray'ın puan kaybını istediği gibi değerlendiremese de farkı indiren F.Bahçe, Avrupa'ya veda etti. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı harika bir oyun sonucunda 2-1 yenmesine karşın Avrupa Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler artık tamamen Süper Lig'e odaklanmış durumda.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Kanarya, İngiltere'den doğruca Antalya'ya hareket etmiş ve İstanbul'a uğramamıştı. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Tedesco'nun öğrencileri 3 puan istiyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta rakibini 2-0 yenene F.Bahçe, Kasımpaşa beraberliğini unutturmak istiyor.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Rakibi ile karşı karşıya geldiği son 7 lig maçından da 3 puan çıkaran sarı-lacivertliler, bu parçaya bir yenisini daha eklerse en uzun galibiyet serisini tekrar edecek. İki takım bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya gelirken F.Bahçe maçların 40'ından zaferle ayrıldı. 11 mücadele eşitlikle sona ererken, Antalya ekibi ise sahadan 8 kez 3 puanla ayrılan taraf oldu. Akdeniz ekibi 8 galibiyetinin 5'ini ise evinde elde etti.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

KALEDE TARIK FORMA GİYECEK

Ederson'un sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest mücadelesinde kaleyi devralan Tarık Çetin, başarılı bir performans sergiledi.
Mert Günok'un statü gereğince forma giyemediği mücadelede sınıfı geçen Tarık, bugünkü karşılaşmada da eldivenleri giyecek.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

TEDESCO'NUN ZOR KARARI

Süper Lig'de bitime 11 hafta kala artık her karşılaşma final niteliği taşıyor. En ufak bir puan kaybının şampiyonluğa büyük etki edeceği döneme girilirken sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Tedesco'yu düşündürüyor.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

F.Bahçe'de zorlu Antalyaspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Ederson, Alvarez, Oosterwolde, Çağlar, Talisca ve Milan Skiniar bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

GEREKSİZ KART GÖRMEYİN

Altı oyuncusundan yoksun olan sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Semedo, Ederson, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Mert Müldür bugün sarı kart görmeleri haminde gelecek hafta ligde oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Takımdaki sakat oyuncuların da çokluğunda teknik direktör Tedesco oyuncularından gereksiz yere kart görmekten kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

TALISCA YOKSA KEREM VAR

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Talisca'nın yokluğunda Kerem sorumluluğu üstleniyor. Nottingham Forest deplasmanında 2 gol atan milli oyuncu, sahaya çıktığı son 3 mücadelede toplamda 5 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

DEPLASMAN SERİSİ 4 MAÇ

Süper Lig'de deplasmanlarda oynadığı son 4 maçı da kazanan F.Bahçe, serisini sürdürmek istiyor. Konuk olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan F.Bahçe, dış sahada daha uzun bir galibiyet serisini en son 2023-24 sezonunda yakalamıştı. O dönemdeki seri 10 maça kadar yükselmişti.

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

İŞTE HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Ceesay, Giannetti, Veysel, Paal, Soner, Van De Streek, Doğukan, Safuri, Ballet

Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
Saran'dan dev golcü hamlesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
Daha Eski
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:23
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 01:23
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:23
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 01:23