Tedesco'dan mecburi rotasyon! İşte Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibi Galatasaray ile ligde zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde tek hedef bu karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
KALEDE TARIK FORMA GİYECEK
Ederson'un sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest mücadelesinde kaleyi devralan Tarık Çetin, başarılı bir performans sergiledi.
Mert Günok'un statü gereğince forma giyemediği mücadelede sınıfı geçen Tarık, bugünkü karşılaşmada da eldivenleri giyecek.
TEDESCO'NUN ZOR KARARI
Süper Lig'de bitime 11 hafta kala artık her karşılaşma final niteliği taşıyor. En ufak bir puan kaybının şampiyonluğa büyük etki edeceği döneme girilirken sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Tedesco'yu düşündürüyor.
F.Bahçe'de zorlu Antalyaspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Ederson, Alvarez, Oosterwolde, Çağlar, Talisca ve Milan Skiniar bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler.
GEREKSİZ KART GÖRMEYİN
Altı oyuncusundan yoksun olan sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Semedo, Ederson, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Mert Müldür bugün sarı kart görmeleri haminde gelecek hafta ligde oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Takımdaki sakat oyuncuların da çokluğunda teknik direktör Tedesco oyuncularından gereksiz yere kart görmekten kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.
TALISCA YOKSA KEREM VAR
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Talisca'nın yokluğunda Kerem sorumluluğu üstleniyor. Nottingham Forest deplasmanında 2 gol atan milli oyuncu, sahaya çıktığı son 3 mücadelede toplamda 5 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.
DEPLASMAN SERİSİ 4 MAÇ
Süper Lig'de deplasmanlarda oynadığı son 4 maçı da kazanan F.Bahçe, serisini sürdürmek istiyor. Konuk olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan F.Bahçe, dış sahada daha uzun bir galibiyet serisini en son 2023-24 sezonunda yakalamıştı. O dönemdeki seri 10 maça kadar yükselmişti.
İŞTE HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Ceesay, Giannetti, Veysel, Paal, Soner, Van De Streek, Doğukan, Safuri, Ballet
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit, Guendouzi, Brown, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif
