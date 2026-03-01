Fulham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Fulham - Tottenham maçı canlı takip et...

İngiltere Premier Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri, Fulham - Tottenham mücadelesi olacak. Fulham, sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmayı hedefliyor. Tottenham ise üst sıralarda kalabilmek ve şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak için kritik bir deplasman mücadelesi verecek. Her iki takımın form durumu, sakatlıklar ve eksik oyuncular maçın sonucunu etkileyebilecek. Bu nedenle futbolseverler hem maç öncesi analizleri hem de canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Fulham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FULHAM-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri, Fulham - Tottenham mücadelesi olacak. Maç, 1 Mart Pazar günü (bugün) oynanacak. Fulham-Tottenham maçı, saat 17:00'de başlayacak.

FULHAM-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham - Tottenham mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 4 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

👉FULHAM-TOTTENHAM MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

Fulham muhtemel ilk 11'i: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Berge, Iwobi, Wilson, Smith Rowe, Bobb, Jimenez

Tottenham Hotspur muhtemel ilk 11'i: Vicario, Danso, Van de Ven, Dragusin, Porro, Palhinha, Gallagher, Spence, Sarr, Simons, Kolo Muani

Fulham maç günü paylaşımı

Sundays in SW6. 👊 pic.twitter.com/NAPktwwr1F — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 1, 2026

Tottenham Hotspur maç günü paylaşımı