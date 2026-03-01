CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Premier Lig’de 28. hafta heyecanı Pazar günü (bugün) oynanacak Brighton - Nottingham Forest karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde üç sıra farkla ayrılan iki ekip, Amex Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:15 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:19
Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Brighton-Nottingham Forest maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmaları kapsamında Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Maç, Pazar günü Amex Stadyumu'nda oynanacak. Ligde üç basamak farkla ayrılan iki ekip arasındaki mücadele, puan tablosunu doğrudan etkileyebilir. Brighton üst sıraları hedeflerken, Nottingham Forest alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. Brighton son haftalarda istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, Nottingham Forest ise deplasman performansını geliştirmeyi hedefliyor. Mücadele, taktik savaşına sahne olabilir. İşte, Brighton-Nottingham Forest maçı detayları...

BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - Nottingham Forest karşılaşması, 1 Mart Pazar günü oynanacak. Premier Lig takvimi kapsamında gerçekleşecek mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile Nottingham Forest arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brighton & Hove Albion muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Hinshelwood, Baleba, Gross, Gomez, Welbeck, Mitoma

Nottingham Forest muhtemel ilk 11'i: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI CANLI TAKİP ET

Brighton maç günü paylaşımı

Nottingham Forest maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

