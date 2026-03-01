CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

İtalyan basını, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Arjantinli golcünün önceliği Galatasaray'dan gelecek teklifi değerlendirmek olsa da, İtalya'dan gelebilecek cazip teklifler kafasını karıştırıyor. İşte yıldız oyuncunun transferiyle ilgili gelişme... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:47
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli golcüyle yapılacak kontrat görüşmelerini sezon sonuna bırakırken, İtalyan basını da sürpriz bir ihtimali gündeme getirdi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

ÖNCELİK G.SARAY'DA

Tuttomercatoweb'in haberine göre, sözleşmesi bitmek üzere olan Icardi'nin önceliği, Galatasaray'dan gelecek yeni teklifleri değerlendirmek.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

İstanbul'da kendisini çok iyi hisseden Arjantinli yıldız, şehrin ve takımın atmosferinden memnun.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Ancak yıllık yaklaşık 11 milyon Euro'luk maaşı, kulüp yönetimi açısından önemli bir gündem maddesi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Galatasaray yönetiminin, Icardi'nin yaşı ve uzun vadeli planları doğrultusunda maaşında indirim yapmayı düşündüğü belirtiliyor.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Öte yandan İtalya'dan gelecek cazip bir teklif, Arjantinli forvetin kariyerinde farklı bir yön çizmesine yol açabilir.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

JUVENTUS'UN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Haberde ayrıca, Icardi'nin ara transfer döneminde Juventus ile görüştüğü ancak İtalyan ekibinin yaptığı açıklamalar sonrasında transferin rafa kalktığı bilgisi paylaşıldı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Bu gelişme, Arjantinli yıldızın sezon sonuna kadar kararını netleştirmeyeceğini düşündürüyor.

G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu!
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney'in ölümü sonrası intikam misillemesi | Tahran'da ve Tel Aviv'de patlama sesleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi!
Ahmet Çakar: Ali Şansalan kırmızıyı veremedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım 13:14
Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! 12:48
Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga 12:25
US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım 12:04
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:02
MotoGP sezonun ilk yarışında Toprak 17. sırada tamamladı MotoGP sezonun ilk yarışında Toprak 17. sırada tamamladı 11:57
Daha Eski
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 11:42
Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 11:41
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! 11:40
Deniz Öncü sezonun ilk yarışında 9. oldu Deniz Öncü sezonun ilk yarışında 9. oldu 11:22
Salah için flaş ayrılık iddiası! Salah için flaş ayrılık iddiası! 11:05
Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor maçı bilgileri 10:12