Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı
İtalyan basını, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Arjantinli golcünün önceliği Galatasaray'dan gelecek teklifi değerlendirmek olsa da, İtalya'dan gelebilecek cazip teklifler kafasını karıştırıyor. İşte yıldız oyuncunun transferiyle ilgili gelişme... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:47
İstanbul'da kendisini çok iyi hisseden Arjantinli yıldız, şehrin ve takımın atmosferinden memnun.
Ancak yıllık yaklaşık 11 milyon Euro'luk maaşı, kulüp yönetimi açısından önemli bir gündem maddesi.
Galatasaray yönetiminin, Icardi'nin yaşı ve uzun vadeli planları doğrultusunda maaşında indirim yapmayı düşündüğü belirtiliyor.
Öte yandan İtalya'dan gelecek cazip bir teklif, Arjantinli forvetin kariyerinde farklı bir yön çizmesine yol açabilir.
JUVENTUS'UN İLGİSİ DEVAM EDİYOR
Haberde ayrıca, Icardi'nin ara transfer döneminde Juventus ile görüştüğü ancak İtalyan ekibinin yaptığı açıklamalar sonrasında transferin rafa kalktığı bilgisi paylaşıldı.
Bu gelişme, Arjantinli yıldızın sezon sonuna kadar kararını netleştirmeyeceğini düşündürüyor.
