Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? İtalyanlar transfer ihtimalini açıkladı

Öte yandan İtalya'dan gelecek cazip bir teklif, Arjantinli forvetin kariyerinde farklı bir yön çizmesine yol açabilir.

JUVENTUS'UN İLGİSİ DEVAM EDİYOR Haberde ayrıca, Icardi'nin ara transfer döneminde Juventus ile görüştüğü ancak İtalyan ekibinin yaptığı açıklamalar sonrasında transferin rafa kalktığı bilgisi paylaşıldı.