Fenerbahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber!

Fenerbahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 14:02
Fenerbahçe arsaVev'e Mart Cox'tan kötü haber!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncularından Marta Cox'ta bağ yaralanması ve eklem içi kırık tespit edildiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marta Cox'un Panama Kadın Milli Takım kampında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda, ön çapraz bağ yaralanması ve el parmak midfalanks proximalinde eklem içi kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

