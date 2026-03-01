Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Sassuolo-Atalanta maçı canlı anlatım için tıklayın...
Serie A 2025‑26 sezonunda Pazar gününün heyecan verici mücadelesi Sassuolo - Atalanta olacak. Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde klasik bir geri dönüşe imza attıktan sadece dört gün sonra Reggio Emilia'ya giderek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etmeye çalışacak. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de ligdeki pozisyonlarını güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.
SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Sassuolo - Atalanta maçı, 1 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
SASSUOLO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo ile Atalanta arasındaki Serie A maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
SASSUOLO - ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP ET
Sassuolo maç günü paylaşımı
𝓜𝓪𝓽𝓬𝓱 𝗗𝗔𝗬 💪⚽️ #SassuoloAtalanta🏆 #SerieAEnilive🕰️ 15.00📍 Mapei Stadium📺 Dazn #ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/v12JXkGdR5— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) March 1, 2026
Atalanta maç günü paylaşımı
Domenica a tinte nerazzurre 🖌️Sunday with the Nerazzurri 🙌#SassuoloAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/oOnPLLwQj4— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 1, 2026