UEFA o raporu duyurdu! İlk 25'te listede Türkiye'den sadece Galatasaray var

UEFA tarafından her yıl yayımlanan "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporu, kıta futbolunda maaş harcamalarının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre birçok kulüp, kadro kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda ücret bütçelerini genişletirken, toplam maaş giderleri Avrupa genelinde yukarı yönlü seyrini korudu.

Bu sıçrama, kulübün son dönemde kadrosuna yaptığı yatırımların finansal tablolara da güçlü şekilde yansıdığını gösterirken, Avrupa futbol ekonomisindeki rekabetin her geçen yıl daha da maliyetli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.