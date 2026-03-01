CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray UEFA o raporu duyurdu! İlk 25'te listede Türkiye'den sadece Galatasaray var

UEFA'nın yayımladığı rapora göre Avrupa'da kulüplerin maaş harcamaları artışını sürdürürken, Galatasaray yüzde 39'luk yükselişle 14 basamak birden atlayarak ilk listeye girdi. İşte o takımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 16:10
UEFA tarafından her yıl yayımlanan "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporu, kıta futbolunda maaş harcamalarının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre birçok kulüp, kadro kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda ücret bütçelerini genişletirken, toplam maaş giderleri Avrupa genelinde yukarı yönlü seyrini korudu.

Listede en dikkat çekici yükseliş ise Galatasaray'dan geldi. Geçtiğimiz yıl maaş harcamaları sıralamasında 39. basamakta yer alan sarı-kırmızılı kulüp, yüzde 39'luk artışla 14 sıra birden yükselerek ilk 25'e girmeyi başardı.

Bu sıçrama, kulübün son dönemde kadrosuna yaptığı yatırımların finansal tablolara da güçlü şekilde yansıdığını gösterirken, Avrupa futbol ekonomisindeki rekabetin her geçen yıl daha da maliyetli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1- Manchester City: 557 milyon euro

2- Barcelona: 551 milyon euro

3- Paris Saint Germain: 551 milyon euro

4- Real Madrid: 514 milyon euro

5- Liverpool: 509 milyon euro

6- Chelsea: 445 milyon euro

7- Bayern Münih: 443 milyon euro

8- Manchester United: 416 milyon euro

9- Arsenal: 413 milyon euro

10- Tottenham: 318 milyon euro

11- Aston Villa: 309 milyon euro

12- Newcastle United: 289 milyon euro

13- Atletico Madrid: 280 milyon Euro

14- Borussia Dortmund: 268 milyon euro

15- Inter: 260 milyon euro

16- Juventus: 245 milyon euro

17- Leverkusen: 209 milyon euro

18- Leipzig: 202 milyon euro

19- Nottingham Forest: 192 milyon euro

20- Milan: 189 milyon euro

21- West Ham United: 187 milyon euro

22- Everton: 182 milyon euro

23- Fulham: 180 milyon Euro

24- Lyon: 178 milyon euro

25- Galatasaray: 178 milyon euro

