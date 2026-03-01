UEFA o raporu duyurdu! İlk 25'te listede Türkiye'den sadece Galatasaray var
UEFA'nın yayımladığı rapora göre Avrupa'da kulüplerin maaş harcamaları artışını sürdürürken, Galatasaray yüzde 39'luk yükselişle 14 basamak birden atlayarak ilk listeye girdi. İşte o takımlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 16:10
1- Manchester City: 557 milyon euro
2- Barcelona: 551 milyon euro
3- Paris Saint Germain: 551 milyon euro
4- Real Madrid: 514 milyon euro
5- Liverpool: 509 milyon euro
6- Chelsea: 445 milyon euro
7- Bayern Münih: 443 milyon euro
8- Manchester United: 416 milyon euro
9- Arsenal: 413 milyon euro
10- Tottenham: 318 milyon euro
11- Aston Villa: 309 milyon euro
12- Newcastle United: 289 milyon euro
13- Atletico Madrid: 280 milyon Euro
14- Borussia Dortmund: 268 milyon euro
15- Inter: 260 milyon euro
16- Juventus: 245 milyon euro
17- Leverkusen: 209 milyon euro
18- Leipzig: 202 milyon euro
19- Nottingham Forest: 192 milyon euro
20- Milan: 189 milyon euro
21- West Ham United: 187 milyon euro
22- Everton: 182 milyon euro
23- Fulham: 180 milyon Euro
24- Lyon: 178 milyon euro
25- Galatasaray: 178 milyon euro
