Ziraat Türkiye Kupası
Torino-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Torino, 27 puanla 15. sırada yer alıyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 10. sırada bulunan Lazio ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Öte yandan futbolseverler, "Torino-Lazio maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 18:04
Torino-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino, evinde Lazio'yu ağırlayacak. Ligde 15. sırada yer alan ve 27 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Torino, son haftalardaki kötü performansını tersine çevirmek istiyor. Karşısında ise beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 10. sıraya gerileyen Lazio bulunuyor. Başkent ekibi, zorlu deplasmanda galibiyet alarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Torino-Lazio maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TORINO-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Lazio maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

