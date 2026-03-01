CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Roma-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Zeki Çelik ile Kenan Yıldız'ın kozlarını paylaşacağı haftada hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenen ve nasıl reaksiyon göstereceği merak edilen Juventus'un performansı heyecanla bekleniyor. Öte yandan futbolseverler, "Roma-Juventus maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Roma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 18:30
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma ile Juventus arasında oynanacak kritik mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Kenan Yıldız'ın forma giyeceği maçta, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenen Juventus'un nasıl bir performans sergileyeceği büyük önem taşıyor. Torino ekibi, Avrupa'daki hayal kırıklığını ligde telafi etmek için sahaya çıkacak. Roma ise kendi sahasında önemli bir galibiyet peşinde koşacak. Peki, Roma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Roma-Juventus maçı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

ROMA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Juventus maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Zeki Çelik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

ASpor CANLI YAYIN

