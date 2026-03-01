CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig Manchester United sahasında kazandı!

Manchester United sahasında kazandı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Bu mücadeleden kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 19:16
Manchester United sahasında kazandı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Bu mücadeleden kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 4. dakikada konuk ekipten Lacroix açtı.

Bu gole 57. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes cevap verdi.

Mücadelenin 65. dakikasında Manchester United adına Sesko skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Manchester United bu kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Manchester United ligde 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

Crystal Palace ise 35 puanla 14. sırada yer alıyor.

UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var
Flaş iddia! Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı
