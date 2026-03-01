Manchester United sahasında kazandı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Bu mücadeleden kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 4. dakikada konuk ekipten Lacroix açtı.

Bu gole 57. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes cevap verdi.

Mücadelenin 65. dakikasında Manchester United adına Sesko skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Manchester United bu kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Manchester United ligde 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

Crystal Palace ise 35 puanla 14. sırada yer alıyor.