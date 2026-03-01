Fenerbahçe'de Tedesco Antalyaspor maçında yok!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Tedesco bu karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle yer alamayacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü