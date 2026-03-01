Zeki Murat Göle'den Tedesco açıklaması! Sağlık durumu...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenrbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Göle, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin başında yer alamayacak olan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna da değindi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 19:21
Fenrbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Göle, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin başında yer alamayacak olan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna da değindi.

İŞTE GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI:

2 oyuncumuz Antalya'da aramıza katıldı. Durumları iyi gözüküyor. Hocamız ağır bir viral enfeksiyon geçirdi. Şu an otelde, sağlık ekibimizin kontrolünde, müşahede altında. Bir sıkıntı yok, en kısa zamanda aramıza katılacak.

Antalyaspor, Sami hoca ile yükselişte. Çok net şablonları var. İç sahada Sami Hoca ile maç kaybetmediler. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kamp sürecimizi 1 gün artırdık. Daha iyi yenileme periyodu oldu. Takımdaşlığımız da bir nebze arttı. Tam anlamıyla hazırız maça. Maç içinde taktiksel olarak ikinci toplara dikkat edeceğiz. Antalyaspor kenarları iyi kullanıyor. Baskılı bir oyun tercih edeceğiz. Her anlamda maça hazırız."

