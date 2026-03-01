CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de maç sonu Zeki Murat Göle: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe'de maç sonu Zeki Murat Göle: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Göle'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:48
Fenerbahçe'de maç sonu Zeki Murat Göle: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE GÖLE'NİN AÇIKLAMALARI:

"49. dakikada skor 2-0 oldu, ilk değişiklik için neden 70. dakikayı beklediniz?"

- Zeki Murat Göle: "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık."

Nelson Semedo'nun sakatlığı hakkında...

Zeki Murat Göle: "Gerekli kontroller sağlık ekibi tarafından yapılacak.

Zeki Murat Göle: "İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

