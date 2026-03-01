CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor ile SMS Grup Sarıyerspor berabere kaldı!

1’inci Lig’in 28’inci haftasında Sakaryaspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 23:04
1'inci Lig'in 28'inci haftasında Sakaryaspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

21'inci dakikada Sarıyerspor'da uzak köşeye şut çekmek isteyen Enver Kulasin'in vuruşu kaleci Szumski'de kaldı.

28'inci dakikada Sakaryaspor Melih Bostan ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahasına kestiği ortaya yükselen Melih'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada gelişen Sarıyerspor atağında Enver Kulasin'in içeriye çevirdiği topu Batuhan araya girerek uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Sakaryaspor, Zwolinski ile gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta topla ceza sahasına giren Zwolinski'nin sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

