Trendyol Süpe Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 2-2'lik skorla berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Uğurlu'nun sözleri...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:46
Sami Uğurlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık"

Trendyol Süpe Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maçın ardından konuştu.

Uğurlu, "Maçtan önce sorsanız büyük takıma karşı 1 puana herkes razı olur. Daha sonradan oyuna giren oyuncuları da ligin üzerinde oyuncular. Biz maç öncesinde reaksiyon göstereceğimizi biliyorduk. Son 4 maçta 8 puan çıkardık içeride, ikisi Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bu iç saha performansı bizi mutlu ediyor.

"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

58'e kadar istediğimiz gibi gitti oyun. 3'lü çıkabileceklerini tahmin etmiştik. Kenar iki stoperlere top geldiğinde şiddetli baskıyla geçiş yapmak istiyorduk. İlk 60 dakika bunu çok iyi yaptık. Giannetti sakatlandı ve zorunlu değişiklik yaptık ilk yarıda. Özellikle ikinci yarıda 60'dan sonra yorgunluklar başladı. Doğukan şiddetli oynadı orada, baskıları doğru yaptı, geçişleri doğru yaptı. Çok yoruldu ve ağrı hissetti, oraya Dario'yu aldık, Storm'u kenara çektik. 2-1'den sonra talihsiz bir gol yedik.

"ATABİLSEK KOPARIRDIK"

Fenerbahçe'nin de bizim de pozisyonlarımız var. 2-1'den sonra net pozisyonumuz vardı, atabilsek koparırdık. 2-0'a getirdikten sonra buraya gelince kaybedilen 2 puan mı, kazanılan 1 puan mı anlayamıyoruz şu an. İç sahadaki performansı deplasmana yansıtınca sonuçlarını alacağız. Güçlü takımız. Oyuncularımın kazanma arzusu çok fazla. Fenerbahçe maçında alınan 1 puan diyelim. Oyuncularımın ayaklarına sağlık.

"YORGUNLUKLAR OLMASA RAHAT KAZANIRDIK"

Taraftar da arkamızda olduğu sürece iç sahada güçlü bir Antalyaspor oluyor. Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık." sözlerini sarf etti.

