Fenerbahçe'de maç sonu Fred: Şampiyon olmak için şansımız var!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:36
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var. Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada." sözlerini sarf etti.

