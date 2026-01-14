CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

İsmi transferde Galatasaray ile anılan Manuel Ugarte hakkında Manchester United'ın flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 16:08
Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta maçında Galatasaray, Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, RAMS Başakşehir'in ardından Fethiyespor'u da yenerek kupada 2'de 2 yaptı.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir takviye yapmak isterken gündemine Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi almıştı.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Son olarak Manchester United'ın Ugarte hakkında sarı-kırmızılıları üzecek bir karar aldığı öğrenildi.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

UGARTE KALIYOR

Kırmızı Şeytanlar'da Teknik Direktör Ruben Amorim'in kovulmasının ardından yerine gelen Michael Carrick'in devraldığı kadroyla çalışacağı ve yeni oyuncu alma planının olmadığı öğrenildi.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

ESPN'de yer alan haberde ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen, bilhassa da Galatasaray'la adı anılan Manuel Ugarte'nin Manchester United'da kalmasının beklendiği ve ayrılığın olası olmadığı vurgulandı.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

Haberde ayrıca ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile transfer iddialarında yer alan Kobbie Mainoo'nun da takımda kalacağı öne sürüldü.

Ugarte'den Galatasaray'ı üzen haber! Transferde flaş gelişme

İŞTE O HABER

