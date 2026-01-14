Thomas Reis hedeflerini açıkladı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Aliağa FK karşısında iyi bir oyun sergileyip önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, "Türkiye Kupası'nda birincil hedefimiz çeyrek finale kalmak, ardından da Konferans Ligi'nde play-off'lara yükselmek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda TFF 2. Lig takımı Aliağa FK'yı 6-2 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını, üç farklı kulvarda mücadele etmenin bilinciyle sahada iyi bir performans sergilediklerini ve galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Reis, "Rakibimizin kırmızı kart görmesinin ardından o bölümde sergilediğimiz performanstan dolayı üzgün olduğumu söylemeliyim. Çünkü bu süreçte rakibimize fazla fırsat verdik ve bunun sonucunda da gol yedik. Golden hemen sonra doğru ve çok iyi bir reaksiyon gösterdik, daha agresif oynamaya başladık ve sonunda 6-2'lik bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet elbette bizi mutlu ediyor ancak defansta yaptığımız hataları da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Biz takım olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve her zaman maç maç ilerliyoruz; takımım da bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNALE KALMAK"

Eksik ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle zaman zaman farklı kadrolarla sahaya çıktıklarını ancak hangi kulvarda olursa olsun her zaman tecrübe kazanmaya ve iyi performans ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayan Alman teknik adam, "Önümüzde çok sayıda maç olduğunu biliyoruz; yanlış hatırlamıyorsam şubat ayında oynamamız gereken 7 karşılaşma var ve her kulvarda bu maçlara hazır çıkmaya çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum, ancak sakat oyuncularımızın da bir an önce dönmesi gerekiyor. Onların dönüşüyle birlikte daha fazla opsiyonumuz olacak. Bu son galibiyet bu açıdan da çok önemliydi. Türkiye Kupası'nda birincil hedefimiz çeyrek finale kalmak, ardından da Konferans Ligi'nde play-off'lara yükselmek. Zaten birkaç gün içinde rakibimizin Finlandiya'dan mı yoksa Makedonya'dan mı olacağını öğreneceğiz" şeklinde konuştu.