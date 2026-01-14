CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı!

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı!

Gaziantep FK, 17 Ocak’ta Galatasaray’la oynayacağı Süper Lig mücadelesinin hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 14:29
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ligin 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

13 Ocak günü Kocaelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcuların ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip 15 Ocak'ta gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

