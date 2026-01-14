Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Fransız oyuncunun transferi sonrası Fred ile yollarını ayıracağı öne sürülmüştü. Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
14 Ocak 2026 Çarşamba 13:33
Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok ile resmi sözleşme imzaladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Guendouzi sonrası bir orta saha takviyesi daha yapmak için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine aldığı isimse Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante oldu.
Sarı-lacivertlilerde Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Fransız futbolcunun transferini bitirmek için Dubai'ye gitti.
Tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlayan Kanarya, Al-Ittihad ile de anlaşma sağlanması halinde transfere resmiyet kazandıracak.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi sonrası Fred'in takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Brezilya basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ATLETICO MINEIRO İSTEDİ AMA...
Bolavip'te yer alan habere göre; Atletico Mineiro'nun Fred'e talip olduğu ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği aktarıldı.
"BU SEZON TAKIMDA KALACAK"
Gazeteci Dan Abreu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fred'in bu transfer döneminde takımdan ayrılması beklenmiyor. Fred ile yakın biriyle konuştum ve yüksek maaşın bir engel olduğunu söyledi. Belo Horizonte'ye dönmeyi önceliklendiriyor, orada zaten devam eden projeleri var." ifadelerini kullandı.