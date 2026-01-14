CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Fransız oyuncunun transferi sonrası Fred ile yollarını ayıracağı öne sürülmüştü. Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, 2 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Guendouzi sonrası bir orta saha takviyesi daha yapmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine aldığı isimse Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante oldu.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerde Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Fransız futbolcunun transferini bitirmek için Dubai'ye gitti.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlayan Kanarya, Al-Ittihad ile de anlaşma sağlanması halinde transfere resmiyet kazandıracak.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi sonrası Fred'in takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

Brezilya basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

ATLETICO MINEIRO İSTEDİ AMA...

Bolavip'te yer alan habere göre; Atletico Mineiro'nun Fred'e talip olduğu ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferin gerçekleşmeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...

"BU SEZON TAKIMDA KALACAK"

Gazeteci Dan Abreu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fred'in bu transfer döneminde takımdan ayrılması beklenmiyor. Fred ile yakın biriyle konuştum ve yüksek maaşın bir engel olduğunu söyledi. Belo Horizonte'ye dönmeyi önceliklendiriyor, orada zaten devam eden projeleri var." ifadelerini kullandı.

Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE
F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! 13:18
Ajax brahimovic'i açıkladı! Ajax brahimovic'i açıkladı! 13:12
Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! 13:10
Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! 12:59
İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! 12:56
Köln-Bayern Münih maçı hakkında! Köln-Bayern Münih maçı hakkında! 12:52
Daha Eski
Amine Harit'ten G.Saray itirafı! Amine Harit'ten G.Saray itirafı! 12:49
Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! 12:39
Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE 12:38
Alvarez'den büyük fedakarlık! Alvarez'den büyük fedakarlık! 12:23
Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! 11:55
G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! 11:53