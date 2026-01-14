Maç Sonuçları

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası B grubu 2. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 14 Ocak 2026, Çarşamba 15:22

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

B grubu 2. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Samet, Hüseyin, Bahadır, Abdülkadir, Hasan Yakub, Van de Streek, Ceesay, Ensar Buğra, Doğukan, Boli

Gençlerbirliği: Erhan, Abdürrahim, Zuzek, Goutas, Fıratcan, Dele-Bashiru, Varesanovic, Samed, Dilhan, Metehan, Koita.

ASpor CANLI YAYIN

