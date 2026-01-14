Maç Sonuçları

Ernest Muçi şov yaptı! Trabzonspor kupada farklı kazandı (ÖZETİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer geriye düştüğü mücadeleyi 6-1 kazanarak kupada 3 puanla tanıştı. İşte maçın özeti...

Giriş: 14 Ocak 2026, Çarşamba 19:56 Güncelleme: 14 Ocak 2026, Çarşamba 19:59

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.

Bordo maviliere galibiyeti getiren golleri 41,60 Ernest Muçi, 57. dakikada Arsenii Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 82 ve 90+1. dakikada Danylo Sikan kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 29. dakikada Mario Krstovski'den geldi.

İstanbulspor'da Fahri Ay 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Trabzonspor grupta ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

