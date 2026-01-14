Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.
Bordo maviliere galibiyeti getiren golleri 41,60 Ernest Muçi, 57. dakikada Arsenii Batagov, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 82 ve 90+1. dakikada Danylo Sikan kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü 29. dakikada Mario Krstovski'den geldi.
İstanbulspor'da Fahri Ay 53. dakikada kırmızı kart gördü.
Trabzonspor grupta ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ