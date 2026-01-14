Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor, 15 Ocak’ta Pendik Stadı’nda Alagöz Holding Iğdır FK’yi ağırlayacak. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:44
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında ikas Eyüpspor, 15 Ocak'ta Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Eflatun-sarılı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise ilk maçında Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takım, yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde ilk maçına çıkacak.

